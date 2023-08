Betrunkener Radfahrer stürzt in Illertissen und wird leicht verletzt

Nach einem Unfall in Illertissen wird ein 45-Jähriger zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei erstattet Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei und Rettungsdienst sind am späten Montagabend über einen Fahrradfahrer informiert worden, der in Illertissen ohne Fremdeinwirkung gegen ein Brückengeländer gefahren und gestürzt sein soll. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall in der Dietenheimer Straße auf Höhe der Brücke über den Kanal. Vor Ort trafen die Beamten einen leicht verletzten Radfahrer an. Der 45-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab ein Ergebnis im Bereich einer Straftat, also mindestens 1,1 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzungen brachten die Rettungskräfte den Mann in die Stiftungsklinik nach Weißenhorn. Dort wurde dem 45-Jährigen nach der Wundversorgung Blut abgenommen. Die Polizisten erstatteten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)