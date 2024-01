Betrunkener Radfahrer stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Ohne Fremdeinwirkung kommt in Illertissen ein Mann mit seinem Pedelec zu Fall. Er muss im Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest zeigt 1,1 Promille an.

In der Josef-Rimmele-Straße in Illertissen ist am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Gegen 15.25 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr der 64-Jährige mit seinem Pedelec die Straße in nördliche Richtung. Ohne Fremdeinwirkung kam der Radfahrer zu Fall. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Nachgang erfolgter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von mehr als 1,1 Promille, also im Bereich einer Trunkenheit im Verkehr. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. An dem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. (AZ)