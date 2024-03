Betrunkener Radfahrer versucht Polizei in Illertissen zu bestechen

Ein 38-jähriger Radfahrer biegt in Illertissen bei Rot ab, wird von der Polizei angehalten – und versucht daraufhin die Beamten zu bestechen.

Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Freitag gegen 23.15 Uhr von der Polizei in Illertissen angehalten worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann zuvor mit seinem Pedelec bei Rot von der Ulmer Straße in die Adolf-Kempter-Straße abgebogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weswegen die Beamten den Mann nicht weiterfahren ließen.

Der Radfahrer bot den Illertisser Polizeibeamten Geld an

Der Mann versuchte daraufhin die Beamten zu bestechen, indem er ihnen Geld anbot, wenn sie von Maßnahmen abließen. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Bestechung und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)