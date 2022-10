Verletzter Radfahrer geht Rettungskräfte im Krankenwagen an

Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Illertissen und wird in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin müssen Rettungskräfte selbst die Polizei rufen.

In Illertissen ist ein 76-Jähriger betrunken Rad gefahren und gestürzt. Anschließend legte sich der Senior mit Rettungskräften an, die ihn ins Krankenhaus bringen wollten.

Der Rettungswagen musste wegen des aggressiven Mannes stoppen

Laut Polizeibericht passierte der Unfall am Montagabend in der Nordstraße. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Senior nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich. Der Mann wurde zur Blutentnahme und wegen seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin wurde er allerdings aggressiv und baute sich vor den Rettungskräften auf. Der Rettungswagen musste deshalb stoppen und es musste die Polizei verständigt werden. Die Beamten fesselten den 76-Jährigen schließlich, damit die Fahrt fortgeführt werden konnte. Dagegen leistete der Mann keinen Widerstand. (AZ)