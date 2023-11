Betrunkener randaliert an Tankstelle in Illertissen

Bei einer Tankstelle in Illertissen fällt ein alkoholisierter Mann auf. Da er sich uneinsichtig zeigt, verbringt er die Nacht auf der Polizeistation.

Ein Betrunkener hat sich in Illertissen an einer Tankstelle daneben benommen. Der Mann hatte sich den Anweisungen der Polizei widersetzt und die Beamten beleidigt. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde die Polizei zu der Tankstelle gerufen. Laut Polizeibericht soll der Mann dort eine Frau belästigt haben. Weiter heißt es, dass der Mann sich anderen Passanten gegenüber aggressiv verhalten und sich geweigert habe, das Gelände der Tankstelle zu verlassen. Die eintreffenden Beamten versuchten, den deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zu beruhigen und erteilten ihm einen Platzverweis.

Der Mann blieb über Nacht in Gewahrsam

Nachdem sich der 35-Jährige dem Platzverweis widersetzte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch im Haftraum verhielt sich der Mann weiterhin äußert aggressiv und schlug laut Polizeibericht unentwegt gegen die Zellengitter. Zudem beleidigte er zwei Polizeibeamte verbal und durch Gesten. Der verständigte Bereitschaftsrichter bestätigte die Gewahrsamnahme, so dass der Mann erst am Folgetag die Dienststelle verlassen durfte. Die Beamten der Illertisser Polizei leiteten gegen den 35 Jahre alten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. (AZ)