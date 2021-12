Betrunkener streitet sich mit Polizisten um Autoschlüssel

Ein 41-Jähriger hat sich am Weihnachtstag auf einem Hotelparkplatz betrunken. Die Beamten halfen ihm in sein Hotelzimmer - und brauchten dann Verstärkung.

Ein stark betrunkener Mann hat am Nachmittag des Weihnachtstags in Illertissen gleich mehrere Streifen der Polizei beschäftigt. Beamten der Polizei Illertissen war am Samstagnachmittag ein Auto aufgefallen, das seit mehreren Stunden mit heruntergelassener Scheibe am Fahrerfenster vor einem Hotel am Leitschäcker stand.

Der amtsbekannte Mann, der auf dem Fahrersitz saß, rauchte zahlreiche Zigaretten. Bei der folgenden Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten im Innenraum sowohl mehrere bereits geleerte, als auch diverse noch volle Flaschen Alkoholika. Im Gespräch mit dem 41-Jährigen in seinem VW nahmen sie außerdem schnell deutlichen Alkoholgeruch wahr, außerdem hatte der Mann eine verwaschene Aussprache. Deshalb boten sie ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an, welchen er jedoch vehement ablehnte.

Den Code für sein Hotelzimmer konnte der Betrunkene nicht mehr eingeben

Nachdem der Mann ausgestiegen war, schwankte er stark und war nicht mehr in der Lage, den Code für sein von ihm gebuchtes Hotelzimmer einzugeben. Dies übernahmen die Beamten für den 41-Jährigen. Im weiteren Verlauf sollte der Schlüssel des Autos sichergestellt werden, um eine mögliche Fahrt des 41-Jährigen unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Der wiederholten Anweisung der Beamten, den Schlüssel auszuhändigen, kam er jedoch nicht nach. Erst nachdem zwei weitere Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung eingetroffen waren, konnte der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Diesen kann der Betroffene am folgenden Tag in nüchternen Zustand bei der Polizei Illertissen abholen. (AZ)