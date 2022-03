Betrunkener will Kontrolle entgehen und fährt gegen Polizeiauto

Auf der A7 bei Illertissen wollen Polizisten ein Auto kontrollieren. Dessen Fahrer hält jedoch nicht an. Als ihm der Sprit ausgeht, flüchtet er zu Fuß.

Einen kuriosen Einsatz haben Polizisten der Grenzpolizeiinspektion Lindau am frühen Mittwochabend auf der A7 bei Illertissen erlebt: Ein betrunkener Autofahrer wollte sich einer Kontrolle entziehen und kollidierte dabei mit dem zivilen Streifenwagen. Doch damit war die Sache noch nicht zu Ende. Denn der Mann fuhr noch weiter. Als dem Auto jedoch der Kraftstoff ausgegangen war, startete der Mann einen Fluchtversuch zu Fuß.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war der Zivilstreife auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg zunächst ein etwas merkwürdig fahrender Seat aufgefallen, weshalb die Fahnder den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten. Dieser machte aber keine Anstalten, anzuhalten, und versuchte stattdessen, sich zwischen Polizeifahrzeug und Mittelschutzplanke durchzuzwängen. Das misslang jedoch: Es kam zu einer Streifkollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Anschließend fuhr der Seat-Fahrer nach Angaben der Polizei an einem Autobahn-Parkplatz ab, wo das Auto wegen Spritmangels liegen blieb. Der Fahrer stieg aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Unter Einsatz von Pfefferspray stoppten und überwältigten die Beamten ihn wenig später. Auch bei dieser Aktion zog sich niemand Verletzungen zu.

Der Mann hat gar keinen Führerschein

Eine vor Ort vorgenommene Atemalkoholüberprüfung lieferte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Autofahrers: Sowohl er als auch sein Beifahrer standen dem Polizeibericht zufolge erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizisten ordneten deshalb eine Blutentnahme beim Fahrer an. Wie in einem solchen Fall üblich, wollten die Beamten den Führerschein des Mannes sicherstellen. Das konnten sie aber nicht - denn er besitzt gar keine Fahrerlaubnis. So nahmen sie ihm seinen Autoschlüssel ab, der in amtliche Verwahrung kam.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Gegen den Seat-Fahrer leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die weitere Sachbearbeitung des Falles hat die Autobahnpolizei Memmingen übernommen. (AZ)