Illertissen

vor 33 Min.

Aus für das Gründerzentrum: Wie geht es jetzt mit der Pflegeschule weiter?

Plus Die ehemalige Bürgermeisterin von Illertissen, Marita Kaiser, ist entsetzt über die Kündigungen. Ihr Amtsnachfolger hat den betroffenen Firmen Hilfe angeboten.

Von Rebekka Jakob

Nur noch wenige Monate, dann ist das Gründerzentrum Illertissen Geschichte. Die zwölf Firmen, die jetzt noch unter dem Dach der Wilhelm-Walker-Straße 20 zu finden sind, müssen bis zum 30. Juni ausziehen. Denn der Besitzer will das Haus an die Kreisspitalstiftung vermieten, damit diese dort die neue Krankenpflegeschule in Illertissen einrichten kann. Über das abrupte Ende des Gründerzentrums ist Illertissens ehemalige Bürgermeisterin Marita Kaiser besonders entsetzt. Sie nennt die Entscheidung "katastrophal". Unterdessen hat sich auch Illertissens heutiger Bürgermeister Jürgen Eisen zu dem Thema geäußert. Er will den gekündigten Mietern helfen.

