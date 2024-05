Illertissen

Bischof-Ulrich-Grundschule wird erweitert: Wo kommt der Anbau hin?

Aktuell besuchen 382 Kinder die Bischof-Ulrich-Grundschule Illertissen, in einigen Jahren werden es mehr sein. Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung macht einen Anbau nötig.

Plus Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung kommt 2026, dadurch wird der Platz an der Kernstadt-Schule knapp. Zwei Varianten sind denkbar. Das sind ihre Vorzüge.

Von Sebastian Mayr

Von Herbst 2026 an haben die ersten Kinder Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, bis 2030 kommt jeweils eine Klassenstufe dazu. Für Familien soll das Angebot eine Entlastung darstellen, die Kommunen stehen vor großen Aufgaben. Die erste: Vielerorts reicht der Platz nicht. Die Illertisser Bischof-Ulrich-Grundschule, erst vor zehn Jahren umgebaut, muss deswegen erweitert werden. Doch wie groß muss der Anbau überhaupt sein?

Architekt Martin Maslowski aus Senden stellte am Donnerstag im Bauausschuss der Stadt mögliche Varianten vor. Die endgültige Entscheidung soll im Juli fallen, damit der Förderantrag im September gestellt werden können. Martina Matzner aus der Stadtverwaltung hat ausgerechnet, dass der Freistaat für rund 90 Prozent der Kosten beziehungsweise für etwa 4,2 Millionen Euro aufkommen könnte. Genau berechnet werden kann das aber erst, wenn die Flächen und die Zahl der zusätzlichen Betreuungsplätze exakt feststeht. Maslowski stellt geschätzte Kosten von 4,6 Millionen Euro in den Raum, genaue Zahlen müssen noch ausgearbeitet werden. Vier Möglichkeiten hat der Architekt bei einer Machbarkeitsstudie geprüft, zwei sind in der engeren Auswahl geblieben.

