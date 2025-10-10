Icon Menü
Illertissen: Bitte nehmen Sie Platz

Illertissen

Bitte nehmen Sie Platz

Neugestalteter Eingangsbereich der Johannes-von-La Salle-Realschule in Illertissen lädt zum Verweilen ein.
Von Markus Hubert
    Schüler der Klasse 6a, Regina Karger (Vorsitzende des Schulvereins) , Stefanie Mayer und Markus Hubert (Schulleitung)
    Schüler der Klasse 6a, Regina Karger (Vorsitzende des Schulvereins) , Stefanie Mayer und Markus Hubert (Schulleitung) Foto: Christian Cohen

    Im Eingangsbereich der Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen laden neuerdings drei Sofas zum Verweilen ein. Ermöglicht wurde die Anschaffung dieser ebenso robusten wie dekorativen Sitzgelegenheiten durch unseren Schulverein – vielen Dank! Auf unserem Bild probieren einige Schülerinnen und Schüler der 6a bereits die Sofas aus, dahinter von links die Schulleitung und die Schulvereinsvorsitzende Regina Karger.

