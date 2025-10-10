Bitte nehmen Sie Platz

Im Eingangsbereich der Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen laden neuerdings drei Sofas zum Verweilen ein. Ermöglicht wurde die Anschaffung dieser ebenso robusten wie dekorativen Sitzgelegenheiten durch unseren Schulverein – vielen Dank! Auf unserem Bild probieren einige Schülerinnen und Schüler der 6a bereits die Sofas aus, dahinter von links die Schulleitung und die Schulvereinsvorsitzende Regina Karger.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!