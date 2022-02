Brand im Schwimmbad Nautilla in Illertissen

Die Feuerwehr Illertissen ist am Samstag im Schwimmbad Nautilla im Einsatz. Der Grund: ein Feuer in einem Sicherungskasten. Es wurde niemand verletzt

In dem Schwimmbad Nautilla in Illertissen hat es am Samstagvormittag gebrannt. Nach Angaben der Polizei gab es einen Schwelbrand in einem Sicherungskasten der Sauna. Deswegen mussten alle Badegäste Schwimmbad und Sauna umgehend verlassen.

Brand in Illertissen: Schwimmbad wieder freigegeben

Es wurde niemand verletzt. Vor Ort war die Illertisser Feuerwehr im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hat, wurde das Schwimmbad wieder freigegeben. Mit Hochdrucklüftern wurde das Nautilla rauchfrei gemacht. Am frühen Nachmittag ging der Badebetrieb weiter, die Sauna blieb auf Weiteres geschlossen. (AZ)