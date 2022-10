Brand in Seniorenheim: Ursache ist weiterhin unklar

Auf einem Elektroherd hatten Gegenstände zu kokeln begonnen. Elektriker sind jetzt auf der Suche nach dem Grund dafür.

Nach einem Feuerwehreinsatz in einem Seniorenheim in der Hans-Nägele-Straße in Illertissen ist die Ursache noch immer unklar. Am vergangenen Donnerstagabend hatten mehrere Gegenstände, die auf den Herdplatten eines Elektroherdes lagen, zu kokeln begonnen. Nach Angaben der Heimleitung ist es, anders als im Polizeibericht vermutet, unwahrscheinlich, dass der Herd bei Reinigungsarbeiten versehentlich eingeschaltet wurde. Der Herde sei erst aktiv, wenn man ihn mit einem Schlüssel freigibt.

Die Feuerwehr Illertissen brachte die starke Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle, offene Flammen entstanden nicht. Die etwa 15 Einsatzkräfte lüfteten mit Ventilatoren das Gebäude. Verletzt wurde niemand, laut Heimleitung ist außerdem kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Jetzt sind Elektriker auf der Suche nach der Ursache. (AZ)