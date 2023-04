Brandmelder mit Zigarette ausgelöst: Polizei vermutet Notruf-Missbrauch

Wurde in Illertissen mutwillig der Notruf ausgelöst? Nach dem Vorfall in einer Wohnanlage hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Hat in Illertissen jemand einen Zigarettenstummel an einen Brandmelder gehalten, um so fälschlicherweise einen Notruf auszulösen? Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei deutet wohl vieles darauf hin. Ermittelt wird wegen des Missbrauchs von Notrufen, Zeugen werden gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Dienstag, gegen 2 Uhr, in einer Wohnanlage im Buchenweg die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr Illertissen sowie eine Streife der Polizei fuhren unverzüglich dorthin. Vor Ort sei aber kein Brand festzustellen gewesen, heißt es.

Über die Brandmeldeanlage sei dann in Erfahrung gebracht worden, dass der Alarm in der Tiefgarage ausgelöst hatte. Bei näherer Betrachtung hätten die Einsatzkräfte einen Zigarettenstummel gefunden, der von einem bislang unbekannten Täter offensichtlich mutwillig zwischen die Lamellen eines Brandmelders geschoben worden war. Die Polizei will nun herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu wenden. (AZ)