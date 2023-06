Illertissen

Brutale Attacke am Weiher in Illertissen: Polizei nennt neue Details

Nach der Attacke am Weiher in Illertissen dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Plus Der 25-Jährige war mit seiner Freundin und zwei weiteren Frauen auf dem Weg vom Weinfest nach Tiefenbach. Am Weiher treffen sie auf einen Mann. Dann eskaliert es.

Noch als der 25-Jährige am Boden lag, schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein. Die Attacke auf den jungen Mann in der Nacht zum Sonntag am Weiher in Illertissen lässt einen entsetzt zurück. Die Tätergruppe gilt nach wie vor als flüchtig. Verdächtige konnten bislang laut Polizei nicht ausfindig gemacht werden. Auf Nachfrage aber geben die Ermittler neue Erkenntnisse preis, darunter grobe Beschreibungen der Täter.

Gegen 2.30 Uhr sei der 25-Jährige zusammen mit seiner Freundin und zwei weiteren Frauen vom Weinfest in Illertissen kommend die Weiherstraße entlanggelaufen, als ihnen ein jüngerer Mann entgegenkam. Keiner von ihnen habe diesen Mann gekannt oder zuvor einmal gesehen, teilt eine Polizeisprecherin mit. Die Begegnung habe vermutlich zufällig am Weiher stattgefunden. Der 25-Jährige habe sich samt seiner Begleiterinnen dort nicht aufgehalten, sie seien auf dem Weg vom Weinfest nach Tiefenbach gewesen.

