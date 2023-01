Illertissen

„Buch & Musik“ in Illertissen schließt Ende März

Bettina von Westphalen schließt Ende März ihre Buchhandlung "Buch & Musik" am Martinsplatz in Illertissen. Damit steht die alte Backstube neben der Bäckereifiliale Semler wieder leer.

Plus Seit 40 Jahren werden in der ehemaligen Backstube Bücher verkauft, in einigen Wochen ist damit Schluss. Besitzerin Bettina von Westphalen nennt die Gründe.

Von Regina Langhans

Mit zwei Fachbuchhandlungen, Stadtbücherei und Bücherwagen kann sich Illertissen glücklich schätzen, was die Möglichkeiten der Literaturbeschaffung angeht. Doch das wird sich zum 31. März ändern. Denn dann schließt Bettina von Westphalen ihr Geschäft „Buch & Musik“ am Martinsplatz.

