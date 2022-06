Unfallfluchten in Illertissen und Buch

In Illertissen fuhr jemand einen Zaun an, in Buch eine Dachrinne. In beiden Fällen flohen die Unbekannten, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Illertissen und Buch sind in den vergangenen Tagen Unfallverursacher vom Tatort geflüchtet. Laut Polizeibericht fuhr am Dienstag zwischen 10.45 und 13.15 Uhr ein Unbekannter auf der Sonnenstraße im Illertisser Ortsteil Au und bog nach rechts in die Dorfstraße ein. Dabei blieb das Fahrzeug an einem Stabmattenzaun eines angrenzenden Grundstücks hängen. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr unvermittelt weiter. Aufgrund der Spuren vermutet die Polizei einen Lastwagen oder Kastenwagen. Am Zaun entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Auch in Buch kam es nach Angaben der Polizei zwischen Sonntagabend und Montagabend zu einer Unfallflucht. Auf dem Hof eines Anwesens in der Weiherstraße wurde eine Dachrinne beschädigt. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Lastwagen oder Transporter diese beim Rangieren touchierte. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. In beiden Fällen nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 Hinweise entgegen. (AZ)