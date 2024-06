Illertissen/Buch

12:00 Uhr

Vier Millionen Euro für die Erschließung: Neues Gewerbegebiet an der A7 geplant

Plus Das Areal soll einer Illertisser Firma dienen, erste vorbereitende Arbeiten gab es bereits. Parallel laufen Umbaupläne für den Radverkehr.

Von Sebastian Mayr

Zwischen der Autobahn A7 und der Straße von Illertissen nach Buch soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Ein Illertisser Unternehmen plant, dort einen zentralen Standort zu errichten. Die Grundstücke gehören der Stadt, die Verkaufsverhandlungen laufen. Erste Schritte, um das Areal entwickeln zu können, hat der Stadtrat bereits eingeleitet. Erste bauliche Vorbereitungen gab es ebenfalls schon. Parallel gibt es Planungen für einen Umbau, von dem Radfahrerinnen und Fußgänger profitieren.

Das geplante Gewerbegebiet soll auf Höhe der Kreuzung mit der Obenhausener Straße entstehen – also beim Geh- und Radweg, der von Buch aus über die Autobahnbrücke und vorbei am Reitsportzentrum zur Unterrother Straße in Illertissen führt. Bereits im April ist die Entwurfsplanung im Stadtrat einstimmig abgesegnet worden.

