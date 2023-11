Mehrere Unfallfluchten am Wochenende: Polizei sucht Zeugen

Es hat mehrfach gekracht auf den Straßen im südlichen Landkreis Neu-Ulm an diesem Wochenende. In vielen Fällen machten sich die Verursacher aus dem Staub.

Angefahren Zäune, abgerissene Außenspiegel und Parkrempler: Die Liste der Unfallfluchten, welche die Polizei an diesem Wochenende im Kreis Neu-Ulm aufgenommen hat, ist lang, der entstandene Schaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Am Freitag meldete sich eine Frau aus Buch bei der Polizei, weil hier eine bislang unbekannte Person zwischen 12.30 Uhr und 13.50 Uhr an der Hofeinfahrt zur Ritzisrieder Straße 20 einen Zaunpfosten aus Metall angefahren hat. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

7000 Euro Schaden bei Unfall in Vöhringen

Eventuell bereits in der Nacht zum Freitag wurde in Vöhringen ein Kleintransporter, der ordnungsgemäß in der Industriestraße auf Höhe Hausnummer 17 in Vöhringen geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei gibt den Zeitraum für den Unfall zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitagnachmittag an. Anhand des Schadensbildes gehen die Unfallermittler davon aus, dass ein weiterer Kleintransporter rückwärts aus der Hofzufahrt fuhr und das geparkte Fahrzeug touchierte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Auf der Nordstraße in Betlinshausen ereignete sich am Freitag gegen 17.45 Uhr eine Unfallflucht, als ein 47-Jähriger mit seinem VW T-Cross dort unterwegs war und ihm ein silberfarbener Mercedes entgegenkam. Beide Fahrzeuge berührten sich am Außenspiegel, der beim VW beschädigt wurde. Der Fahrer des Mercedes fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern.

Beim Einkaufen Auto zerkratzt

Und auch dieser Fall beschäftigt die Polizei: Während ein 61-Jähriger am Freitag zwischen 17 und 17.45 Uhr in Illertissen in der Friedrich-Ebert-Straße und in Dietenheim in der Bürgermeister-Wildmann-Straße jeweils in einem Verbrauchermarkt einkaufte, wurde sein Auto mutwillig beschädigt. Auf einem der Parkplätze zerkratzte eine unbekannte Person die komplette rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden.

Der linke Außenspiegel am Auto eines 62-Jährigen ist am Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Weißenhorn beschädigt worden. In diesem Fall bittet die Polizei Weißenhorn, Telefonnummer 07309/965510, um Hinweise. (AZ)