Bürgerin ärgert sich über Müllsünder in Illertissen

Immer wieder lassen Menschen ihren Abfall neben Glas- und Altpapiercontainern liegen. Eine Illertisserin hat seit Monaten einen bestimmten Standort im Blick.

Illegal entsorgter Müll ist ein "Dauerbrennerthema". So sagt es Tanja Schmidt, Leiterin des Sachgebiets Steuern, Gebühren, Liegenschaften bei der Stadtverwaltung Illertissen. Immer wieder beschweren sich Bürgerinnen und Bürger über Abfall, der am falschen Ort entsorgt wird: im Wald, auf Spielplätzen, auf Feldern oder sogar direkt neben Containern für Altglas und Altpapier. Anni Mair hat seit einiger Zeit die Container an der Ecke Friedenstraße/Lehenstraße in Illertissen im Blick - und ärgert sich sehr über die dortigen Zustände.

Die Leserin unserer Zeitung berichtet: "Schon seit mindestens zwei bis drei Monaten wird hier Müll zweimal die Woche zwischen den Containern in großen Tragetaschen entsorgt." Auf die Frage nach einer Lösung des Problems heißt es beim Entsorgungsbetrieb Knittel in Vöhringen: "Wir sind machtlos". Sie seien nur dafür zuständig, die Container zu leeren und zweimal in der Woche drumherum aufzuräumen.

Eine Videoüberwachung der Containerstandorte ist nicht erlaubt

Tanja Schmidt bestätigt, dass es schwierig sei, die Verantwortlichen zu finden. Sie sagt, dass der illegal entsorgte Müll jedoch immer gründlich kontrolliert werde. Somit könnten eventuell durch persönliche Informationen wie Unterlagen, Rechnungen, Briefe oder Ähnliches die Personen ausfindig gemacht werden, die den Müll rücksichtslos abstellen. "Wenn was gefunden wird, wird das auch strikt nachverfolgt", betont sie. Neben den Sachbeweisen könnten aber auch Zeugenaussagen zur Klärung beitragen.

Anni Mairs Beobachtungen bestätigen die Aussagen des Entsorgungsbetriebs, dass am Container-Standort zweimal wöchentlich aufgeräumt wird. Jedoch sehe es nach kürzester Zeit wieder aus wie davor, sagt sie. Mair befürchtet, dass an der Stelle bald auch Ratten unterwegs sein könnten. Sie hat unter anderem Säcke und Tragetaschen mit Lebensmittelresten entdeckt, die wahrscheinlich Tiere anlocken.

Zweimal die Woche räumt der Entsorgungsbetrieb Knittel im Umfeld der Container auf. Foto: Anni Mair

Nicht nur in Illertissen ist Müll neben Containern ein leidiges Thema. Sehr viele Beschwerden gab es in der Vergangenheit in Senden, wo unter anderem auch Sofas, Fernseher, Kühlschränke und sogar tote Tiere einfach abgelegt wurden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Neu-Ulm versuchte vor einigen Jahren, die Containerstandorte im Landkreis zeitweise mit einem Videofahrzeug zu überwachen, um den Müllsünderinnen und Müllsündern auf die Schliche zu kommen. Doch das brachte auch nicht die erhoffte Lösung. Zudem sei die Kameraüberwachung heute aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr erlaubt, sagt Tanja Schmidt von der Illertisser Stadtverwaltung.

2021 waren es 340 Tonnen illegal entsorgter Müll im Landkreis Neu-Ulm

Was passiert, wenn doch jemand bei der illegalen Müllentsorgung erwischt wird? Pauschal könne man nicht sagen, wie hoch die Strafe ausfällt, sagt Schmidt. Das sei von Fall zu Fall verschieden. Es hänge von der Menge des Mülls ab, aber auch die Art des Abfalls spiele eine Rolle. Ein Karton, der neben einem Papiercontainer abgestellt wird, wird zum Beispiel mit einer geringeren Strafe geahndet als die illegale Entsorgung einer Substanz, die Gewässer verunreinigt. '"Grundsätzlich wird zuerst eine Aufräumgebühr in Höhe von 50 Euro verhängt", sagt Schmidt. Zudem stellt das unsachgemäße Entsorgen von Müll eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dar.

Der Landkreis Neu-Ulm orientiert sich bei der Höhe der Bußgelder am bayrischen Bußgeldkatalog Umweltschutz. Dieser sieht Geldbußen von zehn bis 8000 Euro vor. Hinzu kommt ein Verwarnungsgeld von bis zu 55 Euro, das der Abfallwirtschaftsbetrieb verhängt. Wolfgang Metzinger ist dort Abfallwirtschaftsberater. Er berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich die Menge des illegal abgestellten Mülls im Jahr 2021 im ganzen Landkreis auf ungefähr 340 Tonnen summierte. Durch Hinweise in den Abfällen ließen sich tatsächlich zahlreiche Müllsünderinnen und Müllsünder ermitteln. Metzinger zufolge fanden 2021 insgesamt 373 Anhörungen statt, davon führten 200 zu einem Verwarnungsgeld.