"Bunt sind schon die Wälder. . ."

Alle Interessierte können an einem etwas anderen Waldspaziergang teilnehmen. Durch gemeinsames Singen von Liedern und das Hören der Gedichte soll der Wald einmal auf andere Weise erfahren werden. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. September am Illertisser Baum- und Kunstpfad statt und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der bunte Pavillon um 14 Uhr. Anmeldung bitte bei der Geschäftsstelle der FBG Neu-Ulm, Telefon 07303/903 4747 oder per Mail an: sekretariat@fbg-neu-ulm.de.

