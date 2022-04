Callcenter-Betrug: Mann wird um mehrere tausend Euro gebracht

Ein angeblicher Bankangestellter rief bei einem Senior aus dem Landkreis Neu-Ulm an – und luchste ihm geschickt eine Menge Geld ab.

Ein Mann aus dem Landkreis Illertissen ist in dieser Woche auf einen Callcenter-Betrüger hereingefallen. Der Unbekannte erbeutete mehrere tausend Euro.

Laut Bericht meldete sich ein 76-Jähriger bei der Polizeiinspektion Illertissen und berichtete, am Ostermontag den Anruf eines angeblichen Bankangestellten erhalten zu haben. Der Betrüger schaffte es durch geschickte Gesprächsführung, dass der Senior ihm seine Zugangsdaten zum Online-Banking mitteilte. Er loggte sich noch während des Telefonats ein und konnte so über das Konto verfügen. Der Unbekannte wollte eine Überweisung im niedrigen vierstelligen Bereich an eine inländische Kontoverbindung veranlassen und brauchte dazu noch die Push-TAN des Seniors. Der Betrüger brachte den Mann dazu, auch noch diese Nummer preiszugeben. So konnte er die Überweisung ausführen lassen.

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen: