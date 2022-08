Illertissen/Carnac

vor 53 Min.

Carnac-Partnerschaftspräsidentin Nicole Camenen ist gestorben

Lokal Nicole Camenen engagierte sich sehr für die Städtepartnerschaft zwischen Illertissen und Carnac. An der Trauerfeier werden einige Illertisser teilnehmen.

Von Wilhelm Schmid

Nicole Camenen, die langjährige ehemalige Präsidentin des Partnerschaftskomitees in der bretonischen Partnerstadt Illertissens, Carnac, ist am Dienstag, 23. August, nach längerem Leiden und mehreren Aufenthalten in Kliniken und zuletzt in einem Hospiz gestorben. Sie war 84 Jahre alt und war von 1982 bis 2006 für die Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Carnac und Illertissen verantwortlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .