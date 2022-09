Illertissen/Carnac

06:03 Uhr

Umfrage live aus Carnac: Was bedeutet Ihnen die Städtepartnerschaft?

Lokal Zur schwäbisch-bayerischen Woche in Carnac wollten wir von Illertisserinnen und Illertissern wissen, ob sie den Austausch in der Partnerstadt genießen.

Von Regina Langhans

Mit Bus, Lastwagen und Privatauto sind die Illertisserinnen und Illertisser ins französische Carnac gefahren, um in der bretonischen Partnerstadt im Rahmen der schwäbisch-bayerischen Woche Wiedersehen zu feiern. Seit 48 Jahren besteht die Städtepartnerschaft und sie hat nichts an Attraktivität verloren, wie unsere Umfrage zeigt. Wir wollten vor Ort wissen: Genießen Sie den Austausch in Carnac?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .