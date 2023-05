Chorkonzert mit Showtanz begeistert Publikum

Der Chor Vocalis und die Tanzschule Illerdance haben sich zu einem spannenden Projekt zusammengetan. Und am Ende tanzte die ganze Halle in Au mit.

Temperamentvoll, lebensfroh, wild und ausgelassen, aber auch musikalisch kontrastreich und ausdrucksstark präsentierten der Auer Chor Vocalis und die Tanzschule Illerdance ihre gelungene Symbiose aus Chorgesang und Showtanz in der Josef-Weikmann-Halle. Von Mendelssohn bis Michael Jackson, vom Langsamen Walzer bis zu Salsa oder Jive, Chorleiterin Heike Häußler hatte ein vielseitiges Programm aus verschiedensten Epochen und Musikrichtungen zusammengestellt, zu dem die Profitänzer Sarah und Philipp Klaiber, sowie Nadine Ziegert und David Hupfer von der Tanzschule Illerdance, ihre Choreografien darboten.

Die beiden jugendlichen Moderatoren Romy Paul und Tizian Ladig führten elegant und kurzweilig durch das Programm. Solistisch glänzten Finn Appelt (Footloose), Henri Gallbronner (Man in the mirror) und Christoph Häußler (Shut up and dance). Für den von Greg Gilpin stammenden „Holiday-Tango“ schrieb der Vocalis-Sänger Henri Gallbronner zudem eine humorvolle deutsche Frühlingsfassung, die als „Heuschnupfen-Tango“ beim Publikum besonders gut ankam. Chorleiterin Heike Häußler setzte als Solistin mit dem Lied „Ein Geschenk“ von Ewig einen zu Herzen gehenden Akzent.

Den fulminanten Schlusspunkt an diesem besonderen Konzertabend boten die Sängerinnen und Sänger von Vocalis mit dem Hit „Shut up an dance“. Dieser Aufforderung kam das Publikum gerne auch bei „Merci cherie“ von Udo Jürgens mit einem getanzten Wiener Walzer nach. (AZ)