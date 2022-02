Illertissen

08:46 Uhr

Impfpflicht-Brandbrief an Lauterbach: Hospiz-Geschäftsführer räumt Fehler ein

Der Geschäftsführer des Benild-Hospizes Illertissen hat Fehler bei seinem Brandbrief an Gesundheitsminister Lauterbach eingeräumt.

Plus Der Brief des Leiters des Benild-Hospizes Illertissen wegen der Impfpflicht hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt hat Andreas Lazarek eine Richtigstellung veröffentlicht.

Von Rebekka Jakob

"Nachdrücklich und mit Leidenschaft" haben sich Geschäftsführer Andreas Lazarek und die Mitarbeitenden des Benild-Hospizes Illertissen in einem Brandbrief gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs gestellt. Nach den Medienberichten über die Aktion hat sich der Geschäftsführer nun mit einer Richtigstellung an die Öffentlichkeit gewandt. Darin räumt Lazarek Fehler ein.

