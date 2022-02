450 laufen mit: Corona-"Spaziergang" in Illertissen wird kleiner

Am Sonntagnachmittag waren nach Angaben der Polizei 450 Menschen bei der unangemeldeten Versammlung. Dafür wurde es wieder laut.

Im Stadtgebiet von Illertissen hat am Sonntagnachmittag erneut ein Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen stattgefunden. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 450 Personen an der nicht angemeldeten Versammlung teil, deutlich weniger als in den Wochen zuvor.

Wieder trafen sich Teilnehmer zunächst in kleineren Gruppen auf diversen Plätzen und formierten sich zu einem Aufzug entlang der Staatsstraße 2031, also im Bereich der Ulmer Straße. Wie schon in den Wochen zuvor wurde es diesmal während des "Spaziergangs" wieder laut, als die Protestierenden mit Trillerpfeifen, Tröten, Trommeln und einer Trompete durch die Stadt zogen.

Hier waren die "Spaziergänger" in Illertissen unterwegs

Die Teilnehmenden liefen auf den Gehwegen zunächst in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr Saumweg. Dort querte der Aufzug die Staatsstraße und bewegte sich wieder gen Süden. An der Hirschkreuzung machte der Protestzug erneut kehrt. Anschließend ging es wiederum in Richtung Norden und eine weitere Runde entlang der Staatsstraße. An der Hirschkreuzung beendete ein Großteil der Teilnehmenden schließlich den Protest.

Etwa 200 Personen bewegten sich laut Polizeiangaben noch die Hauptstraße entlang in Richtung Rathaus, wo die Protestierenden noch eine Schleife durch das Wohngebiet im Süden von Illertissen drehten. Nach zwei Stunden wurde die Protestaktion schließlich auf dem Marktplatz beendet. Es kam während des Aufzugs nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Die Versammlung sei durchwegs friedlich verlaufen, es gab keine Beanstandungen durch die Polizei. (AZ)