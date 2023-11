Illertissen

11:08 Uhr

Das Akkordeon in seinen buntesten Facetten

Unter Leitung von Günter Gemeinder zeigte das seit 40 Jahren bestehende Akkordeon-Ensemble, wie modern, gestaltungsfähig und flexibel das im Jahr 1829 in Wien erfundene vielseitige Handzuginstrument allein oder mit Klavier, Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug sowie Gesang klingen kann.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Das Akkordeon ist ein wahres Superinstrument. Bewundernswert, welche breites Spektrum an Musikstilen man damit interpretieren kann. Das Akkordeon-Ensemble Illertissen beweist das seit mittlerweile 40 Jahren. Grund genug, das im Jahr 1829 in Wien erfundene vielseitige Handzuginstrument bei einem Konzert in seinen buntesten Facetten vorzustellen. Unter Leitung von Günter Gemeinder zeigte das Ensemble, wie modern, gestaltungsfähig und flexibel das Akkordeon allein sowie mit Klavier, Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang klingen kann.

„Sie bekommen handgemachte Musik!“, versprach Gemeinder etwas, das die erwartungsvoll gestimmten Besuchern aller Altersstufen bereits zum Auftakt hören und auch sehen durften. In der Filmmelodie „Forrest Gump“ konnten sie nur staunen, wie flink die Finger der zehn Musikerinnen und Musiker über die Tasten huschten. Piano und Forte wurden fein abgestimmt und die Kommunikation unter dem vierstimmig spielenden Ensemble klappte hervorragend. Gemeinsam mit Klavier (Wolfgang Jäkel), Keyboards (Markus Hupfer und Philipp Wechselberger), Bass (Petra Dürr), Schlagzeug (Fabian Graf) und Gitarre (Lucas du Hommet) zeigte sich das Orchester als homogener Klangkörper, der dynamische Akzente setzte und durch forcierte Tempi gefiel.

