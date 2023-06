Das Benild-Hospiz Illertissen hat einen neuen Chef

Plus Geschäftsführer Andreas Lazarek hat das Haus verlassen. Mit Sebastian Lautenfeld kommt sein Nachfolger aus der Region.

Seit dem 1. Juni hat das Benild-Hospiz Illertissen einen neuen Geschäftsführer: Sebastian Lautenfeld hat die Aufgabe übernommen. Der 46-Jährige kennt sich im Pflegebereich in der Region sehr gut aus – er war unter anderem Pflegedirektor der Donau-Klinik in Neu-Ulm.

In dieser Funktion hatte er das Hospiz auch bereits vor dem offiziellen Start 2015 im Rahmen eines Tages der offenen Tür besucht. Schon damals hat Lautenfeld das Haus ausnehmend gut gefallen. "Ich fand die Einrichtung super spannend. Und es ist hier auch wirklich schön", erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Ganz bewusst habe er sich dafür entschieden, hier arbeiten zu wollen, als er die Stellenausschreibung entdeckt hatte.