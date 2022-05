Illertissen

vor 17 Min.

Das Café Bienenstich mit seinem besonderen Flair hat wieder geöffnet

Anja Grözinger, Leiterin des Familienstützpunkts (rechts), und Hülya Cakmak vom Café Bienenstich an der Durchreiche mit Blick auf die Gäste.

Plus Der Gastraum im Mehrgenerationenhaus in Illertissen hat nach den schwierigen Corona-Tagen wieder regelmäßig und ohne Einschränkungen offen. Ein Besuch.

Von Regina Langhans

Ein älterer Herr betritt unsicher den frisch getünchten Gastraum im Mehrgenerationenhaus an der Spitalstraße in Illertissen. Er habe die Brille vergessen, sagt er, worauf Hülya Cakmak an der Durchreiche verständnisvoll nickt und ihn zum Platznehmen einlädt. Er habe nicht mehr umkehren wollen, erklärt er. Cakmak reicht ihm Kaffee und Butterbreze, ein kleines Gespräch entsteht, aber da kommen schon die Nächsten. Cakmak ist die gute Seele im Café Bienenstich, während um sie herum gewerkelt wird.

