Illertissen

vor 17 Min.

Das Freizeitbad Nautilla in Illertissen hat eine neue Kapitänin an Bord

Lokal Seit Kurzem ist Inge Bauer neue Geschäftsführerin. Vor ihr liegt eine spannende Aufgabe – denn das 30 Jahre alte Bad braucht eine Rundumerneuerung.

Von Rebekka Jakob

Für eine gemütliche Schwimmrunde im Sportbecken hatte sie bislang noch gar keine Zeit, gibt Inge Bauer zu. So gerne die neue Geschäftsführerin des Nautillas auch schwimmt: Seit ihrem Amtsantritt am 1. Juni war so viel zu tun, dass der Badespaß etwas auf der Strecke geblieben ist. "Aber das kommt sicher auch noch", ist die neue Frau am Steuer des Nautillas zuversichtlich. Doch erst einmal warten große Aufgaben und einige Veränderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

