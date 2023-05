Das Glück liegt bei Marianne Hunger in der Familie

Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach ihrer Tochter hat die Illertisserin ebenfalls bei einem Rätsel unserer Zeitung gewonnen. Mit dem Geld geht es auf Reisen.

"Heute probiere ich es noch mal und rufe an", das hatte sich Marianne Hunger aus Illertissen am Samstagmorgen beim Zeitungslesen gedacht. Denn beim Rätsel "Pflück das Glück", das aktuell in jeder Ausgabe unserer Zeitung erscheint, hatte sie schon mehrfach teilgenommen, und bislang noch keinen einzigen Gewinner aus Illertissen entdecken können. Das wollte sie im Endspurt dann doch noch ändern. Und siehe da: Das Glück was Marianne Hunger diesen Samstag tatsächlich hold. Sie gewann 1000 Euro - und konnte es erst fassen, als sie die Scheine in Händen hielt.

Dabei liegt das Glück bei Marianne Hunger tatsächlich in der Familie: Gewinner bei Rätseln unserer Zeitung gab es schon häufiger in der Verwandtschaft. Und genau sechs Jahre ist es her, als ihre Tochter bei einem Rätsel gewonnen hatte. "Gestern hatte sie Geburtstag, deswegen wissen wir noch genau, dass sie damals am 23. Mai gewonnen hat. Und jetzt war ich am 27. Mai dran." Die richtige Antwort auf die Blumen-Rätselfrage wusste die Gartenbesitzerin ohnehin: Die Primel war es, die ihr den Sieg beschert hatte. Unter dem prächtigen Rosenbogen in ihrem Garten, dessen rosa-weiße Knospen sich bald öffnen dürften, nahm sie strahlend ihren Preis entgegen.

Illertisserin gewinnt 1000 Euro bei "Pflück das Glück"

Die 1000 Euro Gewinnsumme kommen der Illertisserin gerade recht. "Vor zehn Tagen haben wir erst einen Urlaub gebucht, dafür werden wir das meiste verwenden", verrät Marianne Hunger. In einigen Wochen geht es in ein Wellnesshotel in Südtirol. Und mit einem Teil des Geldes werden die Enkelkinder einen schönen Allgäu-Ausflug mit Oma und Opa erleben. Damit bleibt dann das Glück auch weiterhin in der Familie.

Noch zweimal haben unsere Leserinnen und Leser die Chance, bei "Pflück das Glück" zu gewinnen: In den Ausgaben vom 30. Mai und 31. Mai ist unser Frühjahrsrätsel noch im Bayernteil zu finden.