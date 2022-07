Das "grüne Klassenzimmer" eignet sich auch für den Mathe-Unterricht

Lokal Der Pausenhof der Johannes-Von-La Salle-Realschule ist generalüberholt worden. Auf einige Neuerungen sind Schüler und Lehrer jetzt besonders stolz.

Beim Mathe-Unterricht hat sich das neue, sogenannte grüne Klassenzimmer der Johannes-Von-La Salle-Realschule schon erfolgreich bewährt. Auch fürs Fach Religion eigne sich das in Steinstufen gegliederte Halbrund im Schatten eines mächtigen Baums vorzüglich, hat Schulleiterin und Reli-Lehrerin Roswitha Nodin festgestellt. Nun ist der neu gestaltete Pausenhof Süd und Nord der Illertisser Realschule mit dem Besuch der Dritten Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedl auch offiziell eröffnet worden.