Das ist am Landratsamt-Standort Illertissen geplant

Die Sparkasse will ihr Areal in der Innenstadt von Illertissen komplett neu gestalten. Hauptmieter wird der Landkreis Neu-Ulm sein.

Plus Das Landratsamt braucht mehr Platz. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb künftig am Standort in Illertissen deutlich mehr Aufgaben angesiedelt sind.

Es wird eng im Landratsamt - das ist das Bild, das Mario Kraft von der aktuellen Situation in der Behörde zeichnet. Laut dem Leiter des Geschäftsbereichs Zentrale Angelegenheiten fehlen schon jetzt rund 50 Büroarbeitsplätze. Und die Zahl der Mitarbeitenden wird weiter steigen. Deswegen ziehen bereits im kommenden April Bereiche wie das Gebäudemanagement, aber auch der Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt in das angemietete Schneider-Gebäude. Für gut 70 Beschäftigte ist hier dann Platz. Deutlich mehr Verwaltungsmitarbeiter sollen künftig in der Außenstelle des Landratsamts in Illertissen arbeiten. Und das hat nicht nur Platzgründe, wie in der Sitzung des Kreisausschusses zu erfahren war.

Vor etwa einem Jahr hatte der Ausschuss die Pläne für den neuen Standort in Illertissen auf dem Tisch. Der Landkreis möchte als Mieter bei der Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen einziehen, die ihr großes Areal an der Hirschkreuzung komplett erneuern will. Etwa 120 Mitarbeitende des Landratsamts könnten hier ihre Büros haben. Derzeit teilen sich 20 Kolleginnen und Kollegen aus vier Fachbereichen der Kreisbehörde das Gebäude unter anderem mit der Polizei Illertissen. Dort hat man übrigens ebenfalls schon den Finger gehoben für eine dringende Sanierung oder einen Umzug, denn der Bau ist stark in die Jahre gekommen.

