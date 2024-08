Das ist beim Altstadtfest der Stadtkapelle in Illertissen geboten

Seit mehr als 40 Jahren gehört das Altstadtfest der Stadtkapelle Illertissen zu den Höhepunkten des Festkalenders. Bietet es doch für viele, die ihren Urlaub noch vor sich oder schon hinter sich haben, eine willkommene Gelegenheit, auch zu Hause gemütlich einen Sommersonntag lang zu feiern. Sowohl die Musik von drei bekannten Kapellen als auch das Angebot an Speisen und Getränken bieten am 18. August beste Gelegenheit, mitten in den Sommerferien Urlaub daheim zu erleben.

Der Erlös des Altstadtfestes in Illertissen dient der Förderung der Jugendarbeit

Zu verdanken ist das einer großen Schar ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus den Reihen der Stadtkapelle und deren Freundeskreis, die ein ganzes Wochenende freiwillig zur Verfügung stehen, um dem Publikum einen gelungenen Sonntag zu bereiten. Schließlich dient der Erlös des Festes der Förderung der Jugendarbeit, die bei Weitem nicht aus Elternbeiträgen oder Zuschüssen und Sponsorengeldern finanziert werden kann, die aber für den Fortbestand des Vereins von größter Bedeutung ist. Gerade jetzt, in den ersten Folgejahren nach der Pandemie, ist wieder viel Aufbauarbeit gefragt, um die Bevölkerung auch weiterhin mit unterhaltsamer und anspruchsvoller Blasmusik begeistern zu können. Die kürzlich erstmals durchgeführte „Serenade im Grünen“ war der beste Beweis dafür.

Der Festsonntag beginnt am 18. August um 10 Uhr auf dem Schrannenplatz hinter dem Rathaus mit einem Gottesdienst, den der aus Illertissen stammende Pfarrer i.R. Franz Schmid zelebrieren wird. Die musikalische Gestaltung hierzu sowie beim anschließenden Bieranstich und dem Mittagstisch übernimmt in diesem Jahr die Laub‘ner Blasmusik aus dem Unterallgäu. Dazu gibt es ein vielseitiges Speisenangebot aus der Stadtkapellenküche, vom beliebten Altstadtbraten über viele andere Schmankerln, auch vegetarischer Art, bis hin zur Musikantenbrezel, die es nur hier gibt.

In Illertissen spielen die Laub‘ner Blasmusik, Blech hoch 7 und die Jedesheimer Musikanten

Zur Kaffeezeit ab 14 Uhr übernimmt dann die kleine Unterhaltungsformation Blech hoch 7 die Bühne. Den ganzen Nachmittag hindurch sind dazu Kaffee und Kuchen geboten, und für die Kinder stehen auf dem benachbarten Gelände des ehemaligen Feuerwehrhauses Hüpfburg sowie Bastel- und Schminkecke zur Verfügung.

Am Abend wird das Speisenangebot durch allerlei Brotzeitspezialitäten ergänzt, und ab 18 Uhr bringen die „Jedesheimer Musikanten“ bis gegen 22 Uhr ihr Unterhaltungsangebot zu Gehör. Das Fest findet übrigens bei jedem Wetter statt, da der Festplatz bei Bedarf überdacht werden kann. Wer mit dem Fahrrad kommt, kann dieses auf dem eingezäunten Vorplatz des ehemaligen Feuerwehrhauses abstellen.