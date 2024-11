Das Kolleg ist die „SIEGEL-Botschafterschule Bayerns“

Ziel des Kollegs ist es seit vielen Jahren, den Schülerinnen und Schülern einen erleichterten Einstieg in ihre berufliche Zukunft zu ermöglichen und diese gemeinsam zu gestalten. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine derartige Vorbereitung auch für Unternehmen äußerst wichtig. Daher bewarb sich das Kolleg erneut um die Zertifizierung als SIEGEL-Schule.

Das Berufswahl-SIEGEL steht für herausragende Berufs- und Studienorientierung. Es würdigt Schulen, die junge Menschen praxisnah und individuell bei ihrer Berufswahl begleiten, um ihnen den bestmöglichen Start in eine erfolgreiche Karriere zu ermöglichen. Mit seinen vielfältigen Angeboten und Aktionen konnte das Kolleg sein bestehendes Berufswahl-SIEGEL zum zweiten Mal erneuern und wurde für seine exzellente Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet.

Die Verleihung und Rezertifizierung als SIEGEL-Schule fand für Schwaben und Oberbayern in Fürstenfeldbruck statt. Zusätzlich wurde das Gymnasium als die „SIEGEL-Botschafterschule Bayerns“ in Berlin ausgezeichnet. Karin Sonntag, stellvertretende Schulleiterin, und Jasmin Überle, Koordinatorin für berufliche Orientierung, fuhren als Vertreterinnen des Kollegs zum zehnte bundesweiten SIEGEL-Netzwerktag im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin.

Im Mittelpunkt des Bundesnetzwerktags standen unterschiedliche Fragen: Wie können Eigenverantwortung und Mitbestimmung für berufliche Orientierung gestärkt werden? Wie können Jugendliche noch besser mit ins Boot geholt werden? Wie kann mit Schülerinnen und Schülern die berufliche Zukunft gemeinsam gestaltet werden? In Workshops gingen die Teilnehmer diesen Fragen nach, brachten eigene Erfahrungen ein und entwickelten neue Ideen.

„Die Entscheidung, welcher berufliche Weg einmal eingeschlagen werden soll, ist wohl eine der grundlegendsten und weitreichendsten für unsere Schülerinnen und Schüler. Daher liegt es uns sehr am Herzen, die Jugendlichen im Prozess der beruflichen Orientierung durch verschiedenste Aktivitäten und Projekte bestmöglich zu unterstützen. In mehrjähriger Kooperation engagieren sich unsere Lehrkräfte gemeinsam mit Eltern und Partnerfirmen bei der Realisierung von zahlreichen Angeboten zur Berufs- und Studienorientierung. Dabei ist es uns besonders wichtig, stets unser Netzwerk zu erweitern und unsere Berufsorientierung an der Schule weiterzuentwickeln,“ betonen Schulleiter Franz Kögel, Karin Sonntag und Jasmin Überle. (AZ)