Illertissen

vor 47 Min.

Das künftige Illertisser Rathaus-Areal könnte zum Vorzeigeprojekt werden

Plus Das alte Gerätehaus wird nur mit kleinen Eingriffen verändert, das Freigelände wird zur Grünen Lunge mit klimaresistenten Pflanzen und vielen Möglichkeiten.

Von Sebastian Mayr

Das umgebaute Gerätehaus der Feuerwehr und das neu gestaltete Rathaus-Umfeld in Illertissen könnten zu einem Vorzeigeprojekt der Bauwende werden. So sieht es Johannes Kappler, Professor für Städtebau an der Hochschule München und Leiter eines Architekturbüros in Nürnberg. Kappler war Vorsitzender des Preisgerichts, das sich am Mittwoch einstimmig für einen Vorschlag zur Neugestaltung des Areals in der Stadtmitte entschied. Am Freitag stellte Kappler die Vorzüge dieses Entwurfs vor – und das Team des Siegerbüros erklärte seine Ideen.

Fünf Büros wurden direkt zum Architekturwettbewerb eingeladen, für die zehn weiteren Plätze gab es mehr als 100 Bewerbungen. "So viele hatten wir noch nie", berichtete Bürgermeister Jürgen Eisen bei der Vorstellung der Wettbewerbsentwürfe. Durchgesetzt hat sich bei der Jury aus Fachleuten und Mitgliedern des Stadtrats die Arbeitsgemeinschaft aus dem Karlsruher Architekturbüro Studio Sozia und dem Münchner Planungsbüro für Landschaftsarchitektur Stadtplus.

