Das Musical-Fieber vor den Festtagen

Von wegen besinnliches Weihnachtsfest: Das gibt es in der Pfarreiengemeinschaft (PG) St. Martin in Illertissen auch, aber davor, an Heiligabend ab 15 Uhr, geht es in der Kollegskirche beim Weihnachtsmusical „Simeon“ von Markus Heusser unter der Regie von Christine Bunz erst einmal rund. Das Publikum darf gespannt sein auf eine ganz andere Kindermette: mit vielen jungen Menschen auf der Bühne und der Geschichte vom biblischen Seher Simeon.

Die Handlung des Schauspiels verteilt sich auf acht Szenen, dazu kommen Gesang, Musik, Tanz, Bühnenbild, Requisiten. Regie führt die Gemeindereferentin Christine Bunz der PG Illertissen. Das von rund 30 Mitwirkenden aufgeführte Musical will einen neuen Blick auf die Weihnachtsgeschichte anbieten und vielleicht auch in die umgebende biblische Welt. Inhaltlich geht es darum, dass Simeon wie die Weisen aus dem Morgenland oder die Hirten auf dem Feld zur Weihnachtsgeschichte gehört, obwohl seine Person eher unbekannt ist. Der Seher war überzeugt, dass er den versprochenen Retter persönlich kennenlernen wird. Tatsächlich trifft er Maria und Josef mit dem Jesuskind im Tempel in Jerusalem und spricht einen ganz besonderen Segen über ihn aus.

Nicht mehr so unbekannt in Illertissen ist die Idee von Musicals mit biblischen Themen. Aufgrund der zunehmenden Begeisterung seitens der Kinder und Erwachsenen machen sie inzwischen kirchliche Feste farbiger oder für Außenstehende zugänglicher. Das mag am Wesen des Schauspiels liegen und hat Tradition im Laufe der Kirchengeschichte. In der Pfarreiengemeinschaft Illertissen war es der Übergang vom beschaulichen Krippenspiel zum Musical, der mit dem Antritt von Gemeindereferentin Christine Bunz einherging, erinnert sich Pfarrer Specker. Wer die Idee zuerst hatte, lasse sich nicht so genau sagen, auf jeden Fall sei es eine verrückte gewesen. Eine Vision, bei der ein Gedanke den anderen gegeben habe, erklärt Specker. Ähnlich unkonventionell läuft es bis heute, indem die beiden darauf reagieren, „was sich ergibt“. Das ist inzwischen eine Menge, indem sogar Außenstehende oder Erwachsene ohne mitwirkende Kinder Ideen und Zeit miteinbringen. Dazu kommt, dass für die Teilnahme am Musical Konfession oder Herkunft keine Rolle spielen. Specker betont: „Es dürfen wirklich alle Kinder mitmachen.“ Und so wurden innerhalb der PG Illertissen die biblischen Musicals ganz beiläufig zu einem eigenständigen Format mit Außenwirkung.

Los ging es im Coronajahr 2020, indem an Weihnachten in der PG Illertissen ein Krippenweg angeboten wurde, was für die Teilnahme ganzer Familien attraktiv war. Ein Jahr später wurde – dank eines örtlichen Transportunternehmens – der Weihnachtstruck mit Krippenszene „erfunden“, der an öffentlichen Plätzen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Station machte. So konnten Familien die Weihnachtsgeschichte im Freien mitverfolgen. Das jeweilige Eintreffen des beleuchteten Trucks war spektakulär. Specker schmunzelt und zieht den Vergleich zum legendären Coca-Cola-Weihnachtstruck, wobei er anerkennend sagt: „Solche Unterstützung ist gar nicht selbstverständlich.“ Angesichts der weiterhin grassierenden Pandemie entwickelte sich daraus der Ostertruck, um die Botschaft vom auferstandenen Jesus unter die Menschen zu bringen. Die nächste Etappe war, dass sich die Pfarreiengemeinschaft noch 2022 zum Kauf eines eigenen Eventanhängers entschloss. Durch die Möglichkeit einer Minibühne ließen sich Aufführungen weiterhin mobil und witterungsunabhängig gestalten. Noch im selben Jahr kam er beim ökumenischen Weihnachtsmusical im Hof der Bischof-Ulrich-Grundschule zum Einsatz. Das Musicalkonzept entwickelte Eigendynamik und sprach sich herum. Und der mobile Anhänger inspirierte dazu, mehr Themen szenisch umzusetzen. Beginnend mit dem Palmsonntag machte die Passionsgeschichte in der Pfarreiengemeinschaft von Kirche zu Kirche Station, es profitierten die Sternsinger und auch das Martinsspiel am Martinsplatz, wo sich Kinder und Erwachsene nach dem Laternenumzug einfanden. Heuer sei der Zulauf so groß gewesen, dass die Guckkastenbühne im Anhänger wohl nicht für alle gut einsehbar war, bedauert Specker. Verbesserungen gilt es zu finden. Mal sehen, zu was die Musicaleuphorie noch führt. An Visionen mangelt es Specker und Bunz jedenfalls nicht. Verraten wollen sie so viel, dass im neuen Jahr das Musical Ruth auf dem PG-Spielplan stehe. „Dann kommt wieder der Truck zum Einsatz und wir wollen auf Tournee gehen“, freut sich Specker. Mit der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt stehe eine von drei geplanten Gastspielorten schon fest.

Davor geht aber erst das Weihnachtsmusical Simeon über die Bühne der Kollegskirche. Nach 2023 findet es dort zum zweiten Mal statt. Die Vorteile sieht Specker im fast uneingeschränkten Raumangebot, Parkplätze und Sitzreihen betreffend sowie die komfortablere Bühne samt Nebenräumen für Requisite und Kostüme. Christine Bunz weiß das zu schätzen. Es erleichtere das Proben, indem Choreografie, Abläufe oder die erforderliche Licht- und Tontechnik an Ort und Stelle zusammengefügt werden könnten. Sie erzählt von fleißigen Händen, die nähten, bastelten, besorgten. Die Mithelfenden hätten Platz zum Agieren. Nicht zuletzt seien ausreichend Toiletten wichtig. Da die Kirche über Weihnachten nicht gebraucht werde, stelle sie den idealen Aufführungsort dar, ergänzt Specker. Besonders erwähnen möchte Bunz die wachsende Gemeinschaft der unterschiedlichen Kinder, wie sie gegenseitige Akzeptanz und Empathie entwickelten, was auch sie selbst berühre. Sie beobachte die Vorliebe für Rituale. Es freue sie, wenn nach jeder Probe ihre Schützlinge auf den Ausklang bei Dämmerung und Kerzenlicht beharrten in Verbindung mit Gebet und Dank an Gott sowie einem Segen. Beeindruckt sagt Bunz: „Sie wollen alle Jalousien geschlossen haben für die perfekte Stimmung.“