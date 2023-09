Das Nautilla hat wieder länger geöffnet

Gute Nachrichten für Bade- und Saunafreunde: Erneut gibt es eine Veränderung bei der Öffnung des Freizeitbades in Illertissen.

Immer wieder musste das Freizeitbad Nautilla in Illertissen in den vergangenen Monaten seine Öffnungszeiten verändern - meistens bedeutete das eine Einschränkung, was viele Bade- und Saunagäste bedauert haben. Zum 2. Oktober steht nun wieder eine Veränderung an - doch diesmal dürfte sie für Freude sorgen. Denn das Nautilla hat erstmals wieder deutlich länger offen.

Zwar bleiben Bade- und Saunalandschaft wie bisher montags geschlossen. Dafür werden an den anderen Tagen die Zeiten erweitert: Künftig ist das Nautilla Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und damit zwei Stunden länger als bisher. Freitag und Samstag können Bade- und Saunalandschaft von 9 bis 22 Uhr besucht werden. Und am Sonntag ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet. (AZ)