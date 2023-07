Illertissen

Das Publikum und Emil jagen in Illertissen begeistert den Dieb

Emil und seine Detektive begeisterten mit ihrer Gangsterjagd das Premierenpublikum in der Freilichtbühne am Illertisser Schloss.

Plus Das Jugendtheater der Schwabenbühne hat mit dem Kästner-Klassiker eine sehenswerte Premiere hingelegt. Dabei nutzen die jungen Darsteller das ganze Gelände.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Wenn die Generalprobe schiefgeht, wird die Aufführung gut, lautet ein alter Aberglaube im Theater. Im Fall des Jugendstücks „Emil und die Detektive“ wurde die wichtigste Durchlaufprobe sogar wegen des aufkommenden Gewittersturms abgebrochen. Dafür ist den jungen Miminnen und Mimen der Schwabenbühne am sommerlich warmen Freitagabend mit dem Kästner-Klassiker eine bildschöne Premiere gelungen. Die Freilichtbühne am Illertisser Schloss war nahezu ausverkauft. Und das Publikum ließ sich von der Gangsterjagd Emils (Premiere: David Rodia, später im Wechsel mit Moritz Vogelpohl) und seiner Berliner Bande begeistert mitreißen. Es sparte nicht an Szenen- und Schlussapplaus.

Der Dieb, Herr Grundeis (Rudi Wanner), wahlweise Kießling oder Müller, der Emil Tischbein auf seiner Zugreise von Illertissen nach Berlin zu Großmutter (Amelie Klein-Hitpass) und Cousine Pony Hütchen (Mia Rau) 140 Mark gestohlen hat, war schwer zu schnappen. Die Verfolgungsjagd quer durch Berlin erstreckte sich übers ganze Gelände der Schwabenbühne. So entwischte der Dieb unbemerkt durch den Lieferanteneingang im Hotel Kreid und tauchte auf der anderen Seite der Bühne aus dem Untergrund im Kleist-Park wieder auf. Anders Illertissen, wo "nix los" sei. Weshalb Emil im Traum – szenisch wunderbar surreal mit Theaternebel und magischen Gestalten zwischengeschaltet – das Schloss beklebt. Das Auftauchen des Polizeiaufgebots fährt Emil derart in die Knochen, dass er Fiktion und Wirklichkeit verwechselt, Ungemach fürchtet und den Diebstahl seines Geldes nicht anzeigt. Dafür erhält er beim Versuch, den Täter zu stellen, unerwartet Hilfe von Emma mit der Hupe (Tabea Göppel) und ihrer Jugendbande.

