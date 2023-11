Illertissen

12:00 Uhr

Das tut sich auf dem Flugplatz in Illertissen

Flugsportler und Fluglärmgegner sind sich in Illertissen uneins. Jetzt gibt es ein Gesprächsangebot, das Missverständnisse ausräumen soll.

Plus Der Luftsportverein Illertissen wehrt sich gegen Vorwürfe der Fluglärm-Initiative. Zudem soll das "Café Cockpit" bald wieder Luftsportler und Ausflügler anziehen.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Die neu gegründete "Fluglärmschutzinitiative Iller- und Rothtal" mobilisiert Bürgerinnen und Bürger in Illertissen. Sie beklagen, dass der Fluglärm in Illertissen - im Besonderen ausgelöst von den Fallschirmspringern - die Anwohnerinnen und Anwohner stark belaste. Der Vorsitzende des Luftsportvereins Philipp von Criegern und Robert Trögele, der Chef vom Fallschirmsportzentrum, haben sich mit der Kritik auseinandergesetzt - und richten ein Angebot an die Initiative.

Im Gespräch mit unserer Redaktion betonen beide die langjährige Geschichte und den guten Einfluss des Flugplatzes auf Illertissen und die Umgebung. Der Flugbetrieb sei in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden, behauptet die Fluglärm-Initiative. Das widerlegt Trögele: "Seit wir vor sechs Jahren die Genehmigung für die große Maschine bekommen haben, schöpfen wir die technische und rechtliche Kapazität voll aus", sagt er. Dieses Kontingent geben das Luftamt Bayern Süd und das Illertisser Rathaus vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen