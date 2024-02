Illertissen

18:15 Uhr

Demo für ein weltoffenes Illertissen und Mahnwachen in Neu-Ulm

In Illertissen ist eine Kundgebung für eine bunte und weltoffene Stadt geplant. In Neu-Ulm finden bereits seit Anfang Februar Mahnwachen gegen rechts statt.

Plus Seit Anfang Februar setzen Menschen auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz ein Zeichen gegen rechts. In Illertissen plant ein Bündnis die erste große Demo im Landkreis.

Von Sebastian Mayr

Ein Bündnis aus Parteien, Vereinen und Kirchen möchte eine Kundgebung für ein weltoffenes und buntes Illertissen veranstalten. Unter dem Motto "Es ist fünf vor zwölf" sollen Bürgerinnen und Bürger im Herzen der Stadt zusammenkommen. Damit reiht sich die Stadt ein in die Liste von Orten in der gesamten Republik, in denen Menschen ein Zeichen gegen menschenfeindliche Töne in Teilen der Gesellschaft setzen wollen. Die Kundgebung wäre die erste im Kreis Neu-Ulm – und die Pläne unterscheiden sich in einem Punkt von anderen Demonstrationen. In Neu-Ulm indes ist eine kleine Aktion gewachsen und etabliert sich fest.

In Ulm waren am 20. Januar rund 10.000 Menschen unter dem Motto "Gemeinsam gegen Hass und Hetze der AfD. Für unsere Demokratie" auf dem Münsterplatz zusammengekommen, bei "Augsburg gegen rechts" hatten am 3. Februar etwa 25.000 Menschen auf dem Rathausplatz demonstriert. "Wir wollen nicht gegen etwas sein, sondern für etwas", sagt Helga Sonntag. Illertissens zweite Bürgermeisterin ist Teil der neunköpfigen Gruppe, die die Kundgebung organisiert. Die Menschen sollen für eine bunte und weltoffene Stadt auf die Straße gehen. Alle Parteien, die Kirchen, der TSV Illertissen, der FVI und die örtliche Gruppe des Fahrradclubs ADFC haben sich dem überparteilichen Bündnis angeschlossen. Sämtliche Schulen wurden angeschrieben. Weil die Nachricht in den Faschingsferien verschickt wurde, tröpfeln die Rückmeldungen nach Sonntags Angaben aber erst allmählich ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen