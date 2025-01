Demo gegen AfD-Treffen in Illertissen

Der Stadt Illertissen steht eine Demonstration ins Haus. Der Anlass: Der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid veranstaltet am kommenden Donnerstag, 30. Januar, im Schützenheim einen Stammtisch zum Thema „Frieden in Europa“. Redner wird ein Landtagsabgeordneter der Partei sein, der als Russlandexperte bezeichnet wird.

Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ hat Demonstration in Illertissen um 17.50 Uhr angekündigt

Gegen diesen Auftritt hat das Ulmer Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ eine Demonstration angekündigt. Sie soll um 17.50 Uhr am Illertisser Marktplatz beginnen. Das Motto: „Illertissen gegen Rechts“. Der Vorwurf der Organisation lautet, Schmid wolle sich heimlich mit seinem Stammtisch im Schützenheim breitmachen. Er stehe sinnbildlich „für die wieder erstarkende extreme Rechte in Deutschland“. Er werde bayernweit als einziger Landtagsabgeordneter vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ hat im vergangenen Jahr bereits gegen den AfD-Parteitag in Ulm mobil gemacht. (AZ)