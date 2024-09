Der Adler wird zum Pflegestützpunkt

Eigentlich wollten sich die Illertisser Stadträtinnen und Stadträte nur erklären lassen, welches Angebot Illersenio in der Beratung für Ältere machen kann. Dieses Angebot aber überzeugte das Gremium so sehr, dass die Caritas-Tochter einstimmig die Zustimmung bekam, in den Adler umzuziehen. Das Gebäude wird zu einer Art Pflegestützpunkt ausgebaut, in dem Illersenio und die neue Quartiersmanagerin zusammenarbeiten. Diese neue Stelle hat die Stadt besetzt. Für Bürgermeister Jürgen Eisen ist beides entscheidend: „Wir geben jährlich fünf Millionen Euro für Kindergärten aus, wir müssen auch etwas für die Senioren tun.“

Sebastian Mayr