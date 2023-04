Der Anteil an bezahlbaren Wohnungen in Illertissen ist gestiegen

Plus Innerhalb von drei Jahren sind in Illertissen 36 neue, bezahlbare Wohnungen entstanden. Die Wohnungsbau GmbH hat jedoch noch mehr vor.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Illertissen ist einen großen Schritt vorangekommen. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür hat die Wohnungsbau GmbH Illertissen ein Bauprojekt, das aus insgesamt vier dreistöckigen Wohngebäuden mit insgesamt 36 barrierefreien Mietwohnungen besteht, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nach drei Jahren Bauzeit und 8,2 Millionen Euro Investitionskosten sind nun auch die Mietwohnungen im zuletzt errichteten, vierten Wohngebäude bezugsfertig. Bürgermeister Jürgen Eisen betonte, dass es für die städtische Entwicklung enorm wichtig ist, bezahlbaren Wohnraum zu haben.