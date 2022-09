Illertissen

vor 47 Min.

Der AWO-Treff hat sich im Feuerwehrhaus eingerichtet

Lokal Der Begegnungsort in Illertissen ist vorerst umgezogen. Für die Rückkehr in den alten Adler gibt es aber bereits einen Zeitplan.

Von Regina Langhans

Seit Juli ist der Treff der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Illertissen umgezogen: Im Stüble des alten Feuerwehrhauses an der Vöhlinstraße können sich die Teilnehmenden jetzt treffen. Denn bis der eigentliche Treffpunkt, der frühere Gasthof Adler, in Illertissen wieder benutzbar sein wird, dauert es noch eine Weile. Die Sanierung des Gebäudes neben dem Rathaus läuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

