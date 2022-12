Der Bau schreitet voran: TSV Illertissen will im April in die neue Halle umziehen

Plus Estrich gelegt, Wände verputzt: Die neue Turnhalle des TSV Illertissen nimmt Gestalt an. Wenn da nicht die steigenden Kosten wären. Ein Baustellenbesuch.

Das nennt man wohl perfektes Timing. Just als sich Ulrich Hartmann, Vorsitzender des TSV Illertissen, und Irene Drescher von der Geschäftsstelle wieder einmal zum regelmäßigen Austausch mit dem Architekten Bastian Schmitt auf der Baustelle der neuen Turnhalle im Westen der Stadt treffen wollen, fährt ein großer Lastwagen vor. Eine Spezialfirma liefert Langbänke, Sprungkästen und Weichbodenmatten an. Ein untrügliches Zeichen, dass der Verein mit seinem Großprojekt allmählich auf die Zielgerade einbiegt.