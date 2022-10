Der Baum des Jahres soll im Schulhof Wurzeln schlagen

Schulkinder pflanzen in Illertissen eine Rotbuche. Dabei kommt auch der jüngste Baumfrevel in der Stadt zur Sprache.

Der Baum des Jahres 2022 ist die Rotbuche, und ein Exemplar davon steht jetzt im Hof der Wilhelm-Busch-Förderschule in Illertissen. 130 Kinder haben sie bei gutem Herbstwetter, einem munteren Lied und mit vereinten Kräften von Landrat Thorsten Freudenberger und Bürgermeister Jürgen Eisen eingepflanzt. Das Stämmchen, ein Geschenk des Landkreises Neu-Ulm, sei die 291. Pflanzung, um für mehr Bäume und Klimaschutz zu sorgen, wie der Landrat erklärte.

Vorab ließ sich er sich von den Schülerinnen und Schülern über die Bedeutung von Bäumen erzählen, dass sie Heiz- und Baumaterial, aber vor allem gute Luft zum Atmen lieferten. Bürgermeister Jürgen Eisen nahm dies zum Anlass, immer wieder vorkommende Baumfrevel, wie kürzlich an der Linde am Illertisser Nordrand, anzuprangern: „Wir lassen uns nicht entmutigen, immer wieder Bäume zu pflanzen.“ Schulleiter Johannes Wehr zeigte die lustige Namensverwandtschaft der Marktgemeinde Buch mit dem so bezeichneten Baum im Schulhof auf, der jetzt Wurzeln schlagen soll.