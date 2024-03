Illertissen

Der Doppelmord von Altenstadt geht der Polizei Illertissen immer noch nahe

Plus In der Kriminalstatistik 2023 der Polizei Illertissen taucht auch das Verbrechen in Untereichen auf – als eine von insgesamt 1526 Straftaten in der Region.

Von Stephan Schöttl

In der Statistik ist es eine Zahl wie jede andere. Eine von insgesamt 46 Straftaten, die von der Polizei Illertissen im Jahr 2023 als Gewaltkriminalität wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, gefährliche und schwere Körperverletzung erfasst wurden. Der Doppelmord an einem Ehepaar im Altenstadter Ortsteil Untereichen ragt dennoch aus dem umfangreichen Zahlenwerk heraus, beschäftigt die Frauen und Männer auf dem Revier noch immer. Gerade jetzt, wo den mutmaßlichen Tätern der Prozess gemacht wird, ist dieses Verbrechen wieder vermehrt Gesprächsthema unter den Einsatzkräften. Die hatten den Fall damals zwar zur weiteren Bearbeitung schnell an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei abgegeben. Aber sie waren im April 2023 zur Erstaufnahme am Tatort, haben im weiteren Verlauf Absperrungen übernommen und Nachbarn befragt. "Man denkt sich immer, so etwas passiert nur in der Großstadt", sagt Alexander Kurfürst, Leiter der Illertisser Polizeiinspektion.

Bei der Präsentation der Kriminal- und Verkehrsstatistik für das Jahr 2023 betont Kurfürst aber auch: "Wir leben nach wie vor in einer sicheren Region." Die Polizei Illertissen verzeichnete im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich, der nahezu den gesamten südlichen Landkreis Neu-Ulm umfasst, 1526 Straftaten. Im Vergleich zum Vorjahr (1470) sind das 56 Fälle mehr. Die Beamtinnen und Beamten werden aber auch immer häufiger zu Einsätzen gerufen. Das, meint Kurfürst, liege an zwei Dingen: "Der Umgang mit Konflikten hat sich generell geändert. Und durch die ständige Verfügbarkeit von Smartphones ruft man vielleicht auch schneller mal bei der Polizei an als früher." Konkret heißt das: Die Zahl der polizeilichen Einsätze stieg im Jahresvergleich um über zehn Prozent auf 4976. Das sind rund 14 pro Tag. Steffen Maresch, stellvertretender Dienststellenleiter, relativiert: "Nicht jeder Einsatz mündet letztlich auch in einer Anzeige."

