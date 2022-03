Illertissen

vor 16 Min.

Der Frühling steht an: Illertisser Experten geben Tipps für die Baumveredelung

Plus Mit dem Frühlingsbeginn startet auch die Gartensaison. Zwei Fachleute verraten Tricks rund um die Kunst der Baumveredelung und erklären, welche Rolle der Mond spielt.

Von Regina Langhans

Wer glaubt, Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner oder entsprechende Fachleute könnten sich noch im verlängerten Winterschlaf befinden, irrt. Hinter den Kulissen, in Gewächshäusern und Kellern, herrscht bereits Hochbetrieb. Baumveredelung ist angesagt oder zumindest in Vorbereitung, womit der Grundstock gelegt wird für die Vielfalt in Baumschulen und vielleicht auch für den "Naschbaum" im eigenen Garten. Kreisfachberater Rudolf Siehler empfiehlt: "Dieser Tage besteht noch Möglichkeit, die Edelreiser zum Nachveredeln von großen Obstbäumen zu schneiden." Sobald sie zu treiben beginnen, sei es zu spät.

