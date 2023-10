Illertisser Herbstmarkt lockt mit neuen Anbietern: Das ist geboten

Vergnügungspark, Marktstände und ein Flohmarkt locken am Wochenende in die Innenstadt von Illertissen. Auch das Kettenkarussell kommt wieder.

In der Illertisser Innenstadt tut sich bereits was: Schilder weisen auf das Parkverbot am Wochenende hin, die Mitarbeiter des Bauhofs haben den Marktplatz vom ersten Herbstlaub befreit. Das kann nur eines bedeuten: Der Herbstmarkt 2023 steht ins Haus. Von Samstag, 21. Oktober, bis Montag, 23. Oktober, ist wieder Marktzeit in der Stadt.

Der Herbstmarkt hat in Illertissen Tradition: Er findet jedes Jahr am Sonntag und Montag am vierten Wochenende im Oktober auf dem Marktplatz sowie der Hauptstraße statt. Mit dabei sind dieses Jahr wieder rund 130 Markthändler. Dabei gibt es dieses Jahr auch wieder ganz neue Stände zu entdecken, verrät Daniela Straßburg, die bei der Stadtverwaltung für den Markt zuständig ist. "Erstmals dabei ist ein Anbieter, der italienisches Siedegebäck, Panzerotti, verkauft."

Das ist neu beim Illertisser Herbstmarkt

Außerdem haben sich eine Händlerin mit Peddigrohr-Produkten, ein Infostand zum Thema Fotovoltaik, ein Händler mit indianisch-peruanischen Artikeln und ein neuer Imbiss angekündigt. Zusätzlich haben am Marktsonntag die Geschäfte der Innenstadt geöffnet, und ein Flohmarkt bietet ebenfalls Gelegenheit für das ein oder andere Schnäppchen. Geöffnet ist der Markt am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr und am Montag von 9 bis 16 Uhr.

Wie immer beim Herbstmarkt wird es auch wieder einen Vergnügungspark geben, der bereits am Samstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet hat. Neben Autoscooter, Karussells und den Bungee-Trampolinen wird jetzt auch wieder ein Kettenkarussell aufgebaut - das hatte beim Frühjahrsmarkt dieses Jahr gefehlt, erzählt Daniela Straßburg.

Herbstmarkt in Illertissen - das bedeutet auch, dass in der Innenstadt Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Die Zufahrt zum Marktplatz ist am Sonntag und Montag bis 20 Uhr durchgängig gesperrt, in der Hauptstraße gilt die Sperrung am Sonntag von 6 bis 20 Uhr.